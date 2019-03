Donald Trump reconhece a soberania de Israel sobre os Montes Golã

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta quinta-feira, numa mensagem na rede social Twitter que chegou o momento de reconhecer a soberania de Israel sobre os Montes Golã, um território na fronteira com a Síria.

“Após 52 anos, chegou o momento de os Estados Unidos reconhecerem a soberania de Israel sobre os Montes Golã, que é de crítica importância estratégica e de segurança para o Estado de Israel e de estabilidade regional”, escreveu no Twitter.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!

