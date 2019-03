Donald Trump reverte decisão de impor sanções à Coreia do Norte

Um dia depois de o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ter anunciado a imposição de sanções adicionais à Coreia do Norte, Donald Trump utilizou o Twitter para esclarecer que, afinal, estas sanções adicionais foram canceladas. “Ordenei hoje [sexta-feira] a retirada dessas sanções adicionais”, escreveu o Presidente dos Estados Unidos.

It was announced today by the U.S. Treasury that additional large scale Sanctions would be added to those already existing Sanctions on North Korea. I have today ordered the withdrawal of those additional Sanctions! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2019

O Departamento do Tesouro tinha confirmado esta quinta-feira a imposição de novas sanções a duas empresas transportadoras chinesas por suspeitar que estas estariam a ajudar a Coreia do Norte a evitar mais penalizações internacionais. John Bolton, conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, chegou a afirmar no Twitter que a decisão era importante para travar “as práticas de transporte ilegal da Coreia do Norte”. “Todos devem ter conhecimento e rever as suas próprias atividades para garantir que não estão envolvidos na evasão de sanções da Coreia do Norte”, escreveu.

Important actions today from @USTreasury; the maritime industry must do more to stop North Korea’s illicit shipping practices. Everyone should take notice and review their own activities to ensure they are not involved in North Korea’s sanctions evasion. https://t.co/AVnOPrWbH6 — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 21, 2019

Segundo Sarah Huckabee Sanders, assessora da Casa Branca citada pelo The New York Times, a decisão de interromper estas sanções foi tomada porque “o Presidente Trump gosta do líder [da Coreia do Norte] Kim e não considera que estas sanções sejam necessárias”.

As sanções ligadas à Coreia do Norte foram as primeiras a serem impostas pelo Departamento do Tesouro desde o final do ano passado e ocorreram menos de um mês depois de uma reunião entre Donald Trump e Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, em Hanoi, no Vietname.

Continuar a ler