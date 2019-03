Durou três semanas. O Model S mais barato “morreu”

Não é fácil acompanhar as alterações que a Tesla submete os seus modelos, com preços a descerem para depois subirem, e com versões que são rebaptizadas e lançadas, para depois desaparecerem. Foi exactamente isto que aconteceu com o Model S, o topo de gama da marca americana de veículos eléctricos, que ainda recentemente viu as suas versões receberem outra denominação, segundo o sistema criado para o Model 3 – sem relação com a capacidade das baterias –, sendo na altura introduzida a versão Standard Range, a mais acessível (que estimámos recorrer a uma bateria de 90 kWh), como alternativa às Long Range e Ludicrous Performance (ambas com 100 kWh).

Pois bem, passado menos de um mês, o Model S Standard Range desapareceu na lista dos modelos disponíveis, com a Model S a ser oferecido apenas como Long Range e Ludicrous Performance, com a mesma bateria, mas este último com motores mais potentes e um software (Ludicrous) que permite um modo de condução mais desportivo, especialmente na fase no arranque. Ainda que sem o Track Mode do Model 3 Perfromance, que parece continuar exclusivo dos modelos que recorrem aos packs de baterias com as mais sofisticadas células 2170.

Desaparecido o Model S Standard Range, comercializado por 81.980€ em Portugal, o topo de gama da marca passou a ser o Long Range (LR), que até aqui era vendido por 86.980€, quando era pressuposto que a Tesla fechasse 6% das Tesla Stores, especialmente nos EUA, uma vez que, em Portugal, não deverão fechar nenhuma das duas que existem em centros comerciais, além das pop-up stores que surgem durante o Verão. Mas como o encerramento das lojas foi depois reduzido a 3%, os preços aumentaram ligeiramente, com o Model S LR a ser proposto por 91.730€ e o Performance a ser entregue contra 99.880€, passando a ser necessário investir mais 14.000€ para ter acesso ao Ludricrous Performance.

Mas nem tudo são más notícias, pois todos os Tesla estão agora muito mais baratos do que há um mês atrás, com ênfase para o antigo Model S P100D, que era proposto por 168.000€ e agora custa menos 54.000€, com o preço do Model S Performance a ser agora de 99.880€ e o Model S Ludicrous Performance de 113.880€.

Ao que parece, o desaparecimento do Standard Range do Model s deveu-se à falta de procura, pois não só os clientes do Model S, face à redução dos preços, passaram a optar pelas versões mais potentes, como a Tesla tão pouco tinha grande interesse comercial em manter uma versão mais barata, que lhe limitava as margens de lucro, pelo que foi uma win-win situation.

