Pelo menos 47 mortos e 640 feridos graves em explosão em fábrica na China

Pelo menos 44 pessoas morreram na quinta-feira, no leste da China, numa explosão ocorrida numa fábrica de produtos químicos, anunciaram esta sexta-feira as autoridades locais. A explosão registada num parque industrial quinta-feira, em Yancheng, Jiangsu, no norte de Xangai, causou ainda 90 feridos graves, indicaram as mesmas fontes, citadas pela agência de notícias chinesa Xinhua. Os sobreviventes foram transportados para 16 hospitais. 32 dos 640 feridos tinham ferimentos graves. A explosão destruiu ainda os edifícios do parque, danificou residências nas proximidades e lançou uma grande nuvem de fumo sobre a zona.

O acidente aconteceu ês da tarde, na quinta-feira, mas, segundo o The Guardian, que citou a televisão pública chinesa, o fogo só ficou sob controlo na manhã de sexta-feira. A causa da explosão ainda não é conhecida, mas a companhia que fabrica químicos já era conhecida por violar regras de segurança. A Proteção Ambiental de Jiangsu disse que se tinha detetado uma concentração anormal na zona de tolueno, xileno, benzeno , acetona e cloro, substânncias tóxicas.

O Partido Comunista de Jiangsu anunciou que o governo ia fechar todas as fábricas que não cumprissem as regras de segurança. Aliás, os acidentes por causa de falta de segurança têm causado alguma agitação social na China. Apesar das promessas do governo em reforçar as medidas de prevenção, os desastres têm acontecido com alguma frequência, desde acidentes em minas até explosões na indústria. Em 2015, morreram 165 pessoas em Tianjin por causa de uma série de explosões num armazém com produtos químicos. E em Novembro do ano passado, 23 morreram durante a entrega de um gás inflamável numa fábrica de produtos químicos.

Continuar a ler