Selma Uamusse, Gisela João, B Fachada e muitos outros juntos em concerto solidário com Moçambique

Com o número de mortos em Moçambique a subir — o mais recente balanço sobre os efeitos do ciclone tropical Idai falam já em 294 mortos — músicos e artistas de outras áreas vão juntar-se este domingo, 24 de março, na Galeria Zé dos Bois, no Bairro Alto, para uma tarde solidária.

Em solidariedade com Moçambique, um grupo de amigos, músicos e artistas junta-se dia 24 na ZDB em Lisboa. Nesta tarde de domingo, partilhamos música e petiscos no terraço, num gesto de encontro solidário com concertos, DJ sets e trabalhos de artistas”, refere no Facebook a organização do espaço.

A Galeria Zé dos Bois refere que o lucro da tarde “reverterá na íntegra para o auxílio da população moçambicana”. O espaço receberá artistas e público geral entre as 15h00 e as 19h00. Pedem-se “contribuições e donativos” que “serão entregues ao Grupo Unidos pela Beira, cujo trabalho na recolha de bens de primeira necessidade, bem como de medicamentos, tem-se revelado significativo na minimização dos efeitos da catástrofe”.

Desenho de Rudi Brito Posted by Claudia Lancaster on Thursday, March 21, 2019

Entre o grupo de artistas já confirmados estão os músicos B Fachada, Selma Uamusse (cantora nascida em Moçambique), Filipe Sambado, Gisela João, Genes, Jasmim, Lula Pena, Maria Reis & Miguel Abras, Primeira Dama, Ricardo Toscano, Pedro Sousa, Gabriel Ferrandini e Sallim, entre outros. Estarão também presentes muitos artistas, entre os quais António Poppe, Claudia Lancaster, Camila Reis, Hugo Canoilas, Isabel Lucena e Wasted Rita. A lista das presenças confirmadas (que está “em atualização”) pode ser consultada abaixo.

