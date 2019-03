Taxas Euribor mantêm-se a três e 12 meses e sobem a seis meses

As taxas Euribor a três e 12 meses mantiveram-se inalteradas esta sexta-feira face à sessão anterior, mas a taxa a seis meses subiu para um novo máximo desde julho.

A Euribor a três meses manteve-se esta sexta-feira em -0,309%, perto do atual máximo desde julho (-0,306%) registado em 24 de janeiro. O atual mínimo de sempre é de -0,332%, verificado a 10 de abril de 2017.

A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, subiu para -0,228%, mais 0,001 pontos e novo máximo desde julho. O atual mínimo de sempre nesta taxa é de -0,279%, verificado a 31 de janeiro de 2018.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor manteve-se em -0,108%, atual máximo desde julho, verificado pela primeira vez em 6 de fevereiro. O atual mínimo de sempre nesta taxa é de -0,194%, atingido pela primeira vez em 18 de dezembro de 2017.

As taxas Euribor a três, seis e 12 meses entraram em terreno negativo em 2015. As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

