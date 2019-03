Barbra Streisand e as alegadas vítimas de Michael Jackson: “São casados, têm filhos, portanto não os matou”

A cantora e atriz de 76 anos Barbra Streisand, vencedora de dois Óscares e dez prémios Grammy, deu uma entrevista polémica ao jornal britânico The Times em que pareceu desculpabilizar Michael Jackson pelos alegados abusos sexuais que é acusado de ter cometido várias crianças, entre as quais Wade Robson e James Safechuck. Na entrevista, Streisand afirmou acreditar “absolutamente” nas denúncias mas afirmou: “Sinto-me mal pelas crianças. Sinto-me mal por ele [Jackson]. Acho que culpo os pais, que foram capazes de permitir que os seus filhos dormissem com ele”. A cantora disse ainda:

Podemos dizer ‘molestados’, mas aquelas crianças… elas estavam radiantes por estar lá [com Michael Jackson]. Ambos são casados e têm filhos, portanto foi algo que não os matou”, referiu.

Para Barbra Streisand, as “necessidades sexuais” de Michael Jackson “eram as suas necessidades sexuais, vindas de seja qual for a infância que ele teve ou seja qual for o ADN que ele tinha”. O realizador Dan Reed já reagiu à entrevista através do Twitter: “Não os matou. Barbra Streisand, disseste mesmo isso?!”, escreveu.

O cantor, que morreu em 2009 e tinha como alcunha “rei da Pop” graças a êxitos planetários como “Thriller”, “Billie Jean”, “Beat It” e “Man In The mirror”, foi acusado no documentário “Leaving Neverland” de ter abusado sexualmente de dois rapazes. O filme, dividido em dois capítulos e produzido pela estação norte-americana HBO, baseia-se sobretudo nos relatos dos queixosos. São ainda revelados alguns documentos (como cartas carinhosas trocadas com os jovens) e gravações áudio de conversas que indiciam a existência de uma relação próxima à época de Michael Jackson com os rapazes.

Adrian McManus, a ntiga empregada da mansão de Michael Jackson (Neverland, que significa “Terra do Nunca” em português) em que os rapazes dormiram várias vezes e onde dizem ter sido alvo de abusos sexuais, corroborou as acusações em declarações ao tablóde inglês Daily Mail. McManus afirmou que a relação de Jackson com os rapazes era ”muito estranha de observar”. “Eles lutavam pelo amor do Michael. Disseram-me que se falasse disto na televisão contratavam um assassino para me sequestrar, cortar o meu pescoço e esconder o meu corpo. Ele era um manipulador e eu tinha medo. Não podia fazer perguntas”.

Os gestores do património de Michael Jackson apresentaram uma queixa de 53 páginas contra o documentário, antes mesmo da sua divulgação pública. ”É uma maratona unilateral de propaganda para explorar descaradamente um homem inocente que não está mais aqui para se defender”, lia-se no documento, citado pelo The Guardian.

Michael Jackson já tinha sido acusado de abusar sexualmente de crianças em 1993, quando Evan Chandler, o pai de um rapaz chamado Jordan Chandler, afirmou que o cantor abusava sexualmente do seu filho. O padrão dos alegados abusos a Chandler tinha semelhanças com o padrão denunciado por estas duas novas alegadas vítimas, Wade Robson e James Safechunck: o cantor apresentaria às crianças o seu mundo luxuoso e encantado, tornando-se amigo dos rapazes e das famílias. Iniciaria as relações numa base profissional, dado o talento dos rapazes para a dança, tornando-se cada vez mais íntimo, a ponto de ficar várias vezes a dormir no mesmo quarto das crianças.

Um dos aspetos mais perturbadores do documentário é o facto de Wade Robson e James Safechunck, os mais recentes a imputar a Michael Jackson abusos sexuais, relatarem a devoção que tinham ao cantor e a normalidade com que passaram a encaram os contactos sexuais íntimos. Terá sido essa devoção que levou a que tivessem dito, quando Michael Jackson foi acusado de abusos sexuais nos anos 1990, que o cantor nunca tinha lhes tinha feito qualquer abordagem de índole sexual.

A família do cantor reagiu com um comunicado recheado de críticas ao documentário, descrito como “linchamento público”: “Estamos furiosos que os meios de comunicação, sem rasto de prova ou evidência física, tenham decidido acreditar na palavra de dois mentirosos comprovados ao invés da palavra de centenas de familiares e amigos de todo o mundo que passaram tempo com Michael, muitos em Neverland, e que experimentaram a sua amabilidade lendária e generosidade global”, referiram, acusando ainda as alegadas vítimas de estarem apenas à procura de fama e dinheiro.

