Cinco helicópteros na operação de resgate de 1.300 passageiros de cruzeiro na Noruega

Cinco helicópteros estão a participar na operação de resgate dos 1.300 passageiros de um navio de cruzeiro que teve problemas com os motores quando navegava ao longo da costa de Hustadvika, a leste da Noruega. Os serviços de resgate norueguês relataram na sua conta no Twitter que há cinco helicópteros a participar na operação, bem como um número indeterminado de embarcações. “O navio de cruzeiro Viking Sky enviou um sinal de socorro indicando problemas no motor numa situação de mau tempo. Enviámos vários helicópteros e barcos para a área”, disseram os serviços de resgate do condado de Møre em comunicado.

As autoridades norueguesas montaram um centro de apoio num pavilhão desportivo perto da costa para receber os passageiros que vão sendo resgatados. De acordo com informações da televisão pública norueguesa NRK, já foram retirados os primeiros cem passageiros, que chegaram a terra em segurança. A estação de televisão acrescenta que a operação deverá ser prolongada, uma vez que cada helicóptero transporta entre dez e quinze passageiros de cada vez.

Outros navios começaram a chegar à área onde o cruzeiro está localizado para ajudar nas operações. O incidente ocorreu a cerca de 2,5 milhas náuticas da área de Møre og Romsdal (oeste da Noruega), uma região onde os naufrágios são frequentes. As águas do litoral de Hustadvika são consideradas águas complexas para a navegação, uma vez que são frequentes ventos e correntes.

