“O euro foi um bónus dado à economia alemã”, diz António Costa

“O pior erro que poderíamos cometer era, à boleia do crescimento económico, termos a ilusão de que os problemas estruturais da zona euro ficaram resolvidos”, defende António Costa, que deu uma entrevista ao Público que será publicada este domingo e onde o primeiro-ministro diz que a moeda única foi um “bónus” para a economia alemã. Numa entrevista em que, a julgar pelo excerto publicado para já, se focou essencialmente em questões europeias, e não na política interna, o primeiro-ministro mostrou-se, também, favorável à introdução de impostos europeus.

António Costa defende que, na criação da moeda única, houve um “excesso de voluntarismo político” e nem todos terão percebido que “o euro foi o maior bónus à competitividade da economia alemã que a Europa lhe poderia ter oferecido”. Agora, a menos que se tomem medidas de correção das assimetrias, “a zona euro será mais uma vez confrontada com uma crise como a que vivemos agora”.

O objetivo de todos os líderes europeus deve ser evitar que se volte a cometer “o erro que nos acompanhou desde 2000 até 2011”, isto é, marcar passo nas reformas. E uma das principais ferramentas de que a zona euro necessita é de um orçamento da zona euro destinado a financiar reformas para acelerar a convergência das economias.

Com a saída do Reino Unido e com a necessidade de investir na segurança, na defesa e na ciência, António Costa defende que “ou estamos disponíveis para sacrificar a parte do Orçamento afeta às políticas de coesão e à PAC, ou temos de encontrar outras fontes de receita”. Onde? Mais contribuições dos Estados, isto é, “mais impostos dos portugueses”, ou receitas próprias criadas pela União, nomeadamente através de impostos europeus.

