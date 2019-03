Papa aceita renúncia de arcebispo de Santiago do Chile acusado de ocultar abusos

O papa Francisco aceitou a renúncia do arcebispo de Santiago do Chile, Ricardo Ezzati, acusado no seu país por alegado encobrimento de casos de abuso sexual.

O Vaticano divulgou este sábado que o pontífice aceitou a renúncia apresentada pelo cardeal, embora sem indicar mais detalhes.

No lugar do cardeal Ezzati, Francisco nomeou Celestino Años Braco, até então bispo de Copiapó, como administrador apostólico até haver um novo arcebispo.

O cardeal Ricardo Ezzati é suspeito de encobrir, durante anos, abusos sexuais cometidos por sacerdotes da Igreja Católica chilena.

Esta terça-feira, foi noticiado que o papa recusou a demissão do cardel francês Philipe Barbarin. Apesar de Barbarin ter sido o primeiro cardeal condenado em França por não denunciar abusos sexuais de um padre — a pena foi de seis meses de prisão com pena suspensa –, Francisco invocou a “presunção de inocência” para recusar a demissão. O cardeal, no entanto, irá afastar-se pelo menos temporariamente.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

