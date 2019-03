PJ recupera 430 caixas de analgésico 50 vezes mais forte do que a heroína

A Polícia Judiciária conseguiu recuperar as 430 unidades do analgésico Fentanilo Basi, cujo desaparecimento foi noticiado no início deste mês de março, avançou a organização em comunicado. O medicamento “de uso humano” é um opióide 50 vezes mais potente do que a heroína e é usado igualmente para aliviar dores extremas provocadas por doenças crónicas e oncológicas. Cada uma das 430 embalagens continha dez unidades do medicamento.

Foi possível localizar e apreender, no decurso da corrente semana, a totalidade das embalagens que tinham sido dadas como desaparecidas. Perante os elementos apurados não se procedeu à constituição de qualquer arguido, prosseguindo a investigação a cargo da Polícia Judiciária para total e completo esclarecimento dos factos”, refere o comunidade.

A recuperação das embalagens desaparecidas surgiu após uma investigação da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, que foi convocada porque o medicamento inclui substâncias incluídas num “diploma legal vulgarmente conhecido por lei da droga”, refere a PJ.

O anúncio do desaparecimento das mais de 400 unidades deste medicamento foram reportadas publicamente no início deste mês pela Autoridade Nacional do Medicamento. O Infarmed relatou que estas “desapareceram de um distribuidor”

Atendendo a que não se pode afastar a possibilidade das unidades do lote acima referido serem transacionadas no circuito legal, no caso de se verificar a deteção, cedência ou aquisição de unidades do lote acima mencionado, deverá ser investigada a sua proveniência, nomeadamente se a origem é de um distribuidor autorizado pelo Infarmed”, pediu na altura a organização.

O medicamento também era usado como analgésico de curta duração ou quando necessário para período pós-operatório imediato e também como componente analgésico da anestesia geral e suplemento da anestesia local.

