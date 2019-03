Porsche dá bónus de até 9.700€ aos trabalhadores

Em Abril, cerca de 25 mil funcionários da Porsche AG receberão, de acordo com os anos de serviço e o salário auferido, o bónus que a marca distribui em função dos resultados. E como 2018 foi um ano ainda melhor do que o de 2017, em 2019 os funcionários vão levar para casa um prémio superior: será de até 9.700€ (superando os anteriores 9.656€), com 9.000€ a serem somados ao ordenado e os restantes 700€ a irem directos para um fundo de pensões.

Em 2018, a Porsche entregou 256.255 veículos, o que representa um aumento de 4%. A receita também subiu, para 25,8 mil milhões de euros (+10%), e o lucro operacional cifrou-se nos 4,3 mil milhões de euros (+4%). Simultaneamente, o retorno sobre o investimento atingiu 16,6% e a marca recrutou mais trabalhadores, tendo o número e funcionários subido cerca de 9%, para 32.325.

Além de repartir lucros, como habitualmente faz, este ano a Porsche celebrou o seu 70º aniversário oferecendo 356 euros aos empregados, dado que o 356 foi o primeiro modelo produzido pela marca alemã, em 1948.

