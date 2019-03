Sérgio Higuita vence quarta etapa da Volta ao Alentejo e Luís Mendonça lidera

O português Luís Mendonça (Radio Popular-Boavista) subiu este sábado à liderança da Volta ao Alentejo em bicicleta, após a quarta etapa, que ligou Ponte de Sor a Portalegre e que foi ganha pelo colombiano Sergio Higuita (Euskadi).

No final dos 74,3 quilómetros da primeira etapa do dia, o colombiano, que em maio se vai mudar para a Education First, do World Tour, venceu em 1:56.28 horas, à frente do espanhol Mario Gonzalez (Euskadi-Murias) e do norueguês Tobias Foss (Uno X).

Na geral, Luís Mendonça, vencedor da prova em 2018, lidera com o mesmo tempo de Foss e de Higuita.

Na quinta etapa, segunda do dia, os ciclistas terão de cumprir um contrarrelógio de 8,4 quilómetros em Castelo de Vide, com outros oito ciclistas a partir com o mesmo tempo do líder, entre os quais os espanhóis Raul Alarcón (W52-FC Porto) e Alejandro Marque (Sporting-Tavira), que já venceram a Volta a Portugal.

