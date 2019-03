As t’shirts da Inês, os ténis do Jun, e a sobremesa do Vítor. É tudo tão doce que dispensa apelido

Inês Torcato x Wrong Weather

É uma coleção cápsula desenhada em exclusivo para a Wrong Weather por Inês Torcato, a designer que em 2018 integrou uma pop-up sob a direção do BLOOM – Portugal Fashion. São oito as peças (quatro t-shirts brancas, duas sweatshirts pretas e dois hoodies pretos), cujo foco é colocado nas palavras. A inspiração partiu de um texto da escritora portuguesa Regina Guimarães, que analisa a evolução da moda nas últimas décadas, das técnicas de criação aos trendsetters e seguidores de tendências. Há ainda calçado, botas e dois sapatos, todos em preto. Tudo à venda em exclusivo na Wrong Weather.

Lábios de coral

Dê uma folga ao encarnado, ou ao ultra-violeta que marcou a indústria do design no ano que passou. O Inner Glow 18 da Make Up Factory, em exclusivo nas lojas Sephora (16,95 euros), alinha com os ditames da Pantone para este ano. Pode alternar a dose de coral — ou “coral vivo”, para sermos mais rigorosos, nessa junção de natureza e mundo digital — com a palete de sombras Eye Colors 90 (20,5o euros) ou o blusher (16,75 euros). Cuidado para não abusar.

Primark Home SS19

Já pode levar a Primark para casa. É uma força de expressão, claro, mas ajusta-se. O que importa saber mesmo é que a coleção Primark Home SS19 chega às lojas para nos levar por paisagens longínquas e douradas. E quem não adora viajar em low budget? Os tons do deserto, do sol e da areia, sempre a preço interessante, ocupam as almofadas, capas de edredão e outros acessórios. O toque boho fica completo com um dos elementos mais omnipresentes na paisagem doméstica: os cestos. Eis um bom exemplar para ficar debaixo de olho (este custa 8 euros).

Levi’s Ribcage

Os novos Ribcage Pleated exibem a cintura mais alta da história da Levi’s, e só encontram paralelo aproximado no velho modelo “Katherine Hepburn” de 1930. Neste caso, combinam o aspeto das primeiras calças para mulheres com a tendência de ajustar os clássicos 501 oversized e facilmente vão cair no goto. Se preferir uma alternativa aos Pleated, aposte nos Straigh Ankle, mais justos em baixo. Qualquer um dos pares custa 110 euros.

Claus Porto x ANTIQVVM

Poucos imaginariam um sabonete empratado, muito menos devorado, mas é para isso que aqui estamos. O chef Vítor Matos assina “Claus Porto 1887”, uma criação doce que celebra o trajeto da histórica marca portuense Claus Porto, e que se destaca na nova carta de sobremesas do restaurante ANTIQVVM, “Evolumotion”. Pode provar esta combinação de alfazema, chocolate branco, mel e amêndoa torrada na Rua de Entre Quintas, 220, Porto, a morada.

Converse x Undercover

Sai mais uma parceria para a mesa do canto, desta vez para unir a Converse e o designer Jun Takahashi, o rosto ao leme da Undercover, que apresentou a sua mais recente coleção com a marca criada em 1908 na última Semana de Moda de Paris. A estética “Japonese cool” revela-se em “New Worriers”, a coleção que reúne duas interpretações da silhueta Chuck 70, disponíveis em preto ou egret (os nossos preferidos), em Converse ou nas lojas selecionadas. São seus por 120 euros.

