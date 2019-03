Rede fixa da NOS já foi reposta. Rede móvel ainda tem erros

As avaria nos serviços de telefone fixo da NOS, uma empresa de telecomunicações, já foram resolvidas, diz fonte oficial da empresa. Mas os problemas na rede móvel, que tem impedido os clientes de usar os dados móveis, fazer telefonemas e enviar mensagens, ainda estão por resolver mas fonte oficial da NOS promete que o problema deverá estar resolvido “em breve”.

As falhas estão a afetar os clientes da marca a nível nacional desde as 16h, apurou o Observador através do número de atendimento ao cliente.

Uma funcionária da NOS responsável pela prestação de apoio técnico aos clientes chegou a prever que a anomalia detetada nos telefones fixos estivesse resolvida ainda este domingo, mas não havia qualquer previsão sobre o regresso dos serviços de telemóveis. Uma fonte oficial da NOS confirmou que todos os problemas estavam resolvidos, mas apenas na rede fixa. A rede móvel continua por ser reposta.

A página de Facebook da NOS continua a ser inundada por queixas de cliente que dizem não conseguir utilizar o telefone fixo nem os serviços de mensagens ou dados móveis dos telemóveis. Em resposta a alguma dessas queixas, a marca diz que as “dificuldades” já estão “em resolução” e que tudo está a ser tratado com “o máximo de urgência”. O problema com os telemóveis impedem os clientes NOS de fazer chamadas e de utilizar os dados móveis para acesso à Internet.

Quando alguém telefona para o 16990 — a linha de apoio da NOS para números nacionais que funciona todos os dias, 24 horas por dia — recebe de imediato uma confirmação dos problemas técnicos da empresa de telecomunicações. “Caro cliente, informamos que foi detetada uma avaria nos serviços de telefone fixo e telemóvel com impacto nas chamadas, nos dados moveis e mensagens escritos. Estamos a resolver a situação e esperamos ser breves. Pedimos desculpa pelo incomodo. Obrigada pela sua compreensão”. De acordo com a fonte oficial da NOS, alguns dos problemas já foram resolvidos.

