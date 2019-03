João Rodrigues, ciclista da W52-FC Porto, vence Volta ao Alentejo

O português João Rodrigues (W52-FC Porto) venceu hoje a 37.ª edição da Volta ao Alentejo em bicicleta, após a sexta e última etapa, que ligou Portalegre a Évora e que foi ganha pelo espanhol Enrique Sanz (Euskadi-Murias).

Rodrigues conquistou a sua primeira vitória numa prova de etapas, ao terminar com menos três segundos do que Luís Mendonça (Rádio Popular-Boavista), vencedor em 2018, e quatro do que o espanhol Raul Alarcón (W52-FC Porto).

No final dos 152 quilómetros da última tirada, Enrique Sanz somou o terceiro triunfo na prova este ano, ao ganhar em 3:29.33 horas, com o mesmo tempo do britânico Gabriel Cullaigh (Team Wiggins) e menos um segundo do que o espanhol Mário González (Euskadi-Murias).

