Piloto de 14 anos morre no Circuito do Jerez, em Espanha, durante corrida de Supersport 300

Marcos Garrido, um piloto de apenas 14 anos, morreu este domingo no Hospital Geral de Jerez, em Espanha, no seguimento de um acidente durante uma corrida de Supersport 300 do Campeonato de Motociclismo da Andaluzia. O jovem piloto, que corria pela Cardoso Racing, teve um acidente entre a curva 2 e 3 do Circuito de Jerez, uma zona de aceleração com uma ligeira curva, e o jornal Marca avança que poderá ter sido atropelado por outra mota.

Día triste para el motociclismo español: muere el joven piloto Marcos Garrido, de 14 años, tras sufrir un accidente en el Circuito de Jerez. D.E.P. https://t.co/oxNpOc1KU5 pic.twitter.com/PAhqBMsmeM — MARCA (@marca) March 24, 2019

A corrida foi interrompida de forma imediata e Marcos Garrido foi prontamente assistido pelas equipas médicas presentes em pista, que decidiram transportar o piloto para o hospital mais próximo, onde acabou por morrer. “Durante a corrida de SP 300, pontuável para o Campeonato da Andaluzia e celebrada hoje no Circuito de Jerez, o piloto natural de Rota, Marcos Garrido Beltrán, sofreu uma queda e foi rapidamente assistido pelos serviços médicos do circuito. Apresentamos as nossas mais sinceras condolências a todos os familiares e amigos”, disse em comunicado a Federação de Motociclismo da Andaluzia.

Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, já lamentou “profundamente” a morte do piloto espanhol através de uma publicação no Twitter e acrescentou que “14 anos não é idade para morrer”.

Lamento profundamente la muerte del joven Marcos Garrido en Jerez. Catorce años no es edad para morir. Toda una vida por delante truncada. Me sumo al terrible dolor de sus padres, familiares y amigos. https://t.co/HzLIsHaNwj — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 24, 2019

