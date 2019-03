Procurador especial não encontra provas de ligação da campanha de Donald Trump à Rússia

Ao fim de dois anos de investigação, chega quase uma espécie de veredicto: a equipa do procurador especial Robert Mueller não encontrou nenhuma prova sólida de que a “algum representante ou colaborador da campanha de [Donald] Trump tenha conspirado ou coordenado de consciente” qualquer ato com operacionais russos durante a campanha de 2016 elegeu o milionário do imobiliário como presidente dos Estados Unidos.

De acordo com o relatório entregue pelo procurador-geral da República ao Congresso, revelado pelo The Guardian, Robert Mueller considera que não está em condições de concluir “num sentido ou noutro” sobre se o próprio Donald Trump ou alguém membro do gabinete da Casa Branca cometeu o crime de obstrução à justiça durante a investigação que começou em 2017.

Em atualização

