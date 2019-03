Programa dos “carros à borla” volta à Tesla, mas…

No início, quando apenas vendia Model S e Model X, o que lhe permitia transaccionar cerca de 100.000 unidades por ano, a Tesla recorreu a um estratagema para transformar cada cliente num vendedor ao serviço da marca. Como seria de esperar, este tipo de dedicação tinha de ser compensado e era-o, com um determinado crédito, ou prémio, por cada novo cliente que desse um código de outro cliente. Este podia ser um amigo, um conhecido ou até mesmo alguém que o tivesse ajudado a escolher um novo Tesla.

O sistema de “referral”, ou de referência, descarrilou para a marca americana com a introdução do Model 3, que no final deste ano deverá atingir um ritmo de produção de 500.000 unidades por ano, o que significa que o número de referências potencialmente quintuplicou.

Se juntarmos a popularidade de determinados youtubers, bloggers e até de alguns jornalistas americanos, por exemplo, é fácil perceber que surgiram clientes que tiveram direito a 3 Roadster, assim que a Tesla o começar a entregar ao público, no valor de 250.000 dólares cada, sendo que mais de 80 vão receber pelo menos um Roadster. A medida parecia excelente, para quem assim garantia grandes descontos, ou um ou mais veículos grátis, mas o esforço passou a ser considerado excessivo para as finanças da Tesla, que tratou de suspender o programa.

No, it’s cumulative, but once you win one of the prizes, referral count resets to zero & you can’t win that prize again. Intent over time is to enable those without a massive social media presence to win.

— Elon Musk (@elonmusk) March 22, 2019