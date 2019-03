Seleção portuguesa faz último treino antes do jogo com a Sérvia

A seleção portuguesa de futebol cumpre este domingo o último treino antes do encontro de segunda-feira diante da Sérvia, no Estádio da Luz, da segunda jornada do grupo B da fase de apuramento para o Euro2020.

A sessão de trabalho está agendada para as 11:00, na Cidade do Futebol, sendo que a conferência de imprensa de antevisão da partida está marcada para as 12:30, com a presença do selecionador Fernando Santos e de um jogador ainda a designar.

A seleção portuguesa, detentora do título, estreou-se na fase de qualificação com uma igualdade 0-0 na receção, na sexta-feira, à Ucrânia, encontro disputado igualmente no estádio da Luz.

O jogo frente à Sérvia está agendado para as 19:45 de segunda-feira, no estádio da Luz, e será dirigido pelo polaco Szymon Marciniak.

Continuar a ler