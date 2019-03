E se o “Tonight Show” fosse todo gravado com um telemóvel? Pode ver esta noite

O episódio desta noite, 25 de março de 2019, do “Tonight Show” foi gravado na íntegra num Galaxy S10+. A Variety avança que Jimmy Fallon usará o telemóvel da Samsung para apresentar um programa especial em que leva convidados e banda residente do programa aos seus locais favoritos de Nova Iorque — cidade de onde o “Tonight Show” é emitido, em estúdio.

O vice-presidente de marketing da Samsung, Patricio Paucar, admitiu à mesma publicação que a estratégia publicitária é “uma oportunidade para ultrapassar o ruído” e levar as pessoas a prestar atenção, quando não veriam um anúncio normal. Ao captar todo o “Tonight Show” num telemóvel a empresa procura mostrar a qualidade da câmara do Galaxy S10+, o telemóvel mais caro do alinhamento da Samsung.

Jimmy Fallon vai jantar com Steve Higgins e os membros dos The Roots no restaurante Rao’s; entregar almôndegas aos bombeiros de Nova Iorque; visitar o clube de jazz The Django (com os The Roots); cantar com Conor McGregor no New York Irish Pub; entrevistar Michael Che no Comedy Cellar e apresentar um momento de stand up de Rachel Feinstein no mesmo local.

O episódio do “Tonight Show” representa apenas o início de uma colaboração alargada entre a Samsung e o grupo televisivo que transmite o programa, a NBCUniversal. Estão planeados anúncios, integrados ou não na estrutura do programa, em “Today”, “Watch What Happens Live with Andy Cohen” (Bravo), “La Voz” (Telemundo) e “Snapchat Discover Show The Rundown” (E!). Patricio Paucar indicou ainda um possível acordo com a ABC.

A Google usou uma estratégia similar para publicitar um sistema de campainhas inteligentes, o Nest. A gigante tecnológica comprou um intervalo inteiro do “Late Show with Stephen Colbert”, substituindo os anúncios por conteúdo patrocinado pela empresa. Na altura foi a primeira iniciativa do género no talk show da CBS.

Em “Jimmy Kimmel Live”, da ABC, são habituais os conteúdos patrocinados e personalizados para marcas como o Bank of America ou a Smirnoff. No “Saturday Night Live”, da NBC, a Google pagou para que o ator Kyle Mooney cria-se um vídeo exclusivo com o Google Pixel 3.

Jimmy Fallon apresenta o “Tonight Show” desde 2014. Antes, de 2009 a 2014, esteve à frente do “Late Night”, também para a NBC. Foi o regresso à televisão depois de ser presença regular no “Saturday Night Live” entre 1998 e 2004. Antes, o “Tonight Show” foi apresentado por personalidades como Jay Leno, Conan O’Brien e Johnny Carson.

Continuar a ler