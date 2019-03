Envelhecimento de dadores faz cair número de transplantes em Portugal

É a primeira vez desde 2014 que se inverte a tendência: em 2018 houve uma quebra no número de transplantes realizados em Portugal. No total, foram feitos 289, menos 66 do que no ano anterior. A explicar esta diminuição está o envelhecimento dos dadores, o serem em menor número, mas também o surgimento de alternativas médicas ao transplante. Apesar disso, no final de dezembro passado havia mais de dois mil portugueses (2186) à espera de um órgão para transplante. A notícia é avançada pelo JN.

O rim e o fígado foram os órgãos que registaram maior quebra, segundo dados do Instituto do Sangue e da Transplantação, que serão divulgados esta segunda-feira. Em cada um dos casos houve menos 27 transplantes, embora sejam estes os órgãos que mais portugueses precisam. Para o rim estão em lista de espera 1968 utentes e para o fígado 113.

Para Ana França, coordenadora nacional de transplantação, esta diminuição era esperada. “A grande maioria dos dadores tem mais de 70 anos”, disse, citada pelo JN, explicando que isso faz com que na altura do transplante haja menor número de órgãos a poder ser aproveitados. Por outro lado, houve também uma diminuição nos números globais de dadores, que caíram de 34,01 para 33,6 por milhão de habitantes.

Para a quebra do número de transplantes, há ainda um outro fator explicativo: o sucesso dos tratamentos para a hepatite C e o surgimento de um tratamento para a paramiloidose (doença dos pezinhos) que levou à diminuição dos transplantes de fígado.

Continuar a ler