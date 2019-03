P80/C. Ferrari único e de preço incalculável

Os clientes com carteiras recheadas e um excepcional bom gosto dão preferência aos modelos que a Ferrari produz em série. Mas aqueles que têm mesmo muito dinheiro encomendam à casa do Cavallino Rampante uma unidade feita à medida e exclusivamente para si. Claro está, com um preço que não lembra a ninguém e que a Ferrari se recusa a mencionar, garantindo apenas que tem muitos zeros.

O P80/C foi encomendado por alguém que tinha uma adoração muito especial por dois modelos históricos da Ferrari, precisamente o 330P3 e P4 e o Dino 206 S. Daí que pedisse à marca italiana que produzisse, só para si, uma execução especial à altura. A que os técnicos da casa, da equipa de design à do chassi, passando por tudo o resto, responderam com agrado, tanto que a conta a pagar ascenderá a milhões.

Ao que parece, a encomenda foi colocada em 2015 e o P80/C é exclusivamente um modelo de pista, ou seja, não dá para ir tomar café ou levar os miúdos à escola. Com um óbvio ar rétro, recorre a um chassi do 488 GT3, a versão de competição que corre no campeonato de turismos, que por sua vez monta uma plataforma que possui uma distância entre eixos ligeiramente maior (5 cm). A frente é possante e diferente do 488 original, para depois a traseira dar mais ares a uma versão de competição, com as entradas de ar laterais a serem igualmente menos sofisticadas, a recordar bólides de outro tempo.

Mas, independentemente do que o cliente pagou pelo brinquedo, há muito pouco no P80/C que faça recordar o 330 P3 e P4, ou até mesmo o Dino 206 S. O 330 P3 era um monstro de competição, animado por um imponente motor 4.0 V12 com 450 cv e apenas 1030 kg, sendo que o P4 era uma versão ligeiramente mais curta e mais leve. O 206 S sempre se assumiu como um 330P3 mais pequeno e mais barato, equipado com um motor 2.0 V6 de 220 cv. Veja na galeria os dois modelos de competição dos anos 60 e tente encontrar as semelhanças com o P80/C. Boa sorte…

Participe nos Prémios Auto Observador e habilite-se a ganhar um carro

Vote na segunda edição do concurso dedicado ao automóvel cuja votação é exclusivamente online. Aqui quem decide são os leitores e não um júri de “especialistas” e convidados.

Vote agora

Continuar a ler