Forças israelitas bombardeiam Faixa de Gaza em resposta a ataque com rockets

As Forças de Defesa Israelitas (IDF) confirmaram esta segunda-feira um bombardeamento contra o Hamas, na Faixa de Gaza, como resposta a um ataque realizado com rockets e que atingiu uma casa em Telavive, provocando sete feridos, incluindo duas crianças.

We have just started striking Hamas targets throughout the Gaza Strip. — Israel Defense Forces (@IDF) March 25, 2019

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tinha prometido, durante uma visita a Washington para se encontrar com Donald Trump, uma resposta “com força” ao ataque. “Há alguns minutos, conclui uma chamada de atualização com o Chefe de estado, o líder da Agência de Segurança de Israel e o líder do Conselho de Segurança Nacional. Houve um ataque no Estado de Israel e vamos responder com força”, referiu Netanyahu em comunicado.

Devido aos eventos mais recentes, o primeiro-ministro de Israel anunciou ainda que decidiu encurtar a sua visita aos Estados Unidos. Depois do encontro com Trump, vai “voltar imediatamente para Israel para gerir as ações de uma forma mais próxima”.

Um jornalista do Al Jazeera que está na Faixa de Gaza confirmou que se ouviram algumas explosões, mas que “os alvos parecem ter sido campos de treino vazios associados à ala militar do Hamas”.

O mesmo jornal questionou ainda esta segunda-feira o porta-voz do Hamas, sobre a autoria dos ataques a Israel com rockets. Abdullatifal-Kanoo respondeu que “os israelitas continuam a impor um cerco incapacitante na Faixa de Gaza e a praticar todos os tipos de agressões contra os palestinianos”. “Portanto, a ocupação israelita deve suportar as consequências das suas ações contra o nosso povo em Gaza, na Cisjordânia e também em Jerusalém”, acrescentou.

(Em atualização)

