“It’s show time.” Depois do iPhone, há espaço para reinventar a Apple?

É “hora do espetáculo” ( it’s show time, em inglês) em Cupertino, nos Estados Unidos. O Anfiteatro Steve Jobs abre portas pela terceira vez desde que o Apple Park — casa mãe da marca da maçã — foi inaugurado e as expectativas estão em linha com aquela que poderá ser a grande mudança estratégica da Apple desde que o iPhone foi lançado. Tim Cook subiu ao palco esta segunda-feira para apresentar os “serviços de classe mundial” que farão com que os consumidores possam “enriquecer as suas vidas”, disse. E começou pelo Apple News+, um serviço de subscrição de conteúdos noticiosos desenvolvido pela empresa, que inclui agora a subscrição de 300 revistas.

Na primeira vez que o presidente executivo falou no anfiteatro Steve Jobs, fê-lo para apresentar o iPhone X — modelo escolhido para celebrar os 10 anos do iPhone –, que acabaria por levar o mercado dos smartphones para um outro nível de usabilidade e preços. Dois anos depois, já com os iPhone Xs e Xr no mercado, o convite para o evento da Apple desta segunda-feira era claro: o espetáculo parece estar prestes a começar e os holofotes estão todos centrados nos serviços que, a confirmarem-se, farão parte daquela que é “maior mudança estratégica” da empresa desde 2007, ano em que foi lançado o iPhone: um serviço de TV por streaming que não é bem nem um Netflix nem um HBO, um serviço de subscrição mensal de notícias ou um serviço de subscrição mensal de videojogos.

Segundo a Bloomberg, com um mercado estagnado a nível de gadgets — computadores, iPhone, iPad e Apple Watch–, esta poderá ser a forma encontrada por Tim Cook para que a Apple se transforme num provedor de serviços digitais líder no mercado e expanda a área de vendas. Os rumores sobre estes serviços estão a ser noticiados há semanas, mas só esta segunda-feira se desvendará que espetáculo encena aquela que é uma das maiores empresas do mundo. Este artigo vai sendo atualizado à medida que as novidades são apresentadas em Cupertino. Siga aqui tudo o se passa no anfiteatro Steve Jobs.

Os serviços da Apple, diz Tim Cook, são focados em permitir aos utilizadores que “aproveitem o melhor das suas vidas”, através da integração de produtos como o iPhone e o iCloud, unindo hardware, software e serviços, algo que, diz o presidente executivo, “a Apple faz melhor do que qualquer outro”. Os serviços seguem a mesma lógica que os produtos: facilidade em utilizar, criados com atenção ao detalhe e pensados para manter a informação pessoal segura. Além disso são “curados por editor, personalizados para cada utilizadores e partilháveis com toda a família”.

A “Apple News”já não é só a melhor forma de ler notícias: agora é o Apple News Plus

A Apple News foi o primeiro serviço abordado na conferência. “Quando criamos a Apple News, há três anos quisemos dar aos utilizadores a melhor forma de ler as notícia”, procurando “priorizar a reputação e o conteúdo” em relação aos cliques que gera. A Apple News é responsável pela leitura de 5 mil milhões de artigos por mês, tornando-se na maior aplicação de notícias do mundo, diz Tim Cook.

“Adoro estar nos quiosques, rodeado por revistas, mas saio de lá e só posso levar uma ou duas. E se pudéssemos levar todas as que queríamos? É exatamente isso que vamos fazer”, anunciou Tim Cook, apresentando pela primeira vez o Apple News+, o serviço de subscrição de conteúdos noticiosos desenvolvido pela empresa, que inclui agora a subscrição de revistas. Tim Cook sublinhou a importância do jornalismo e mostrou um vídeo sobre o seu “impacto cultural e social”, mas focou-se apenas na disponibilização de revistas. O The New York Times já tinha avançado que não queria participar do serviço da Apple, bem como o The Washington Post.

Vão estar disponíveis 300 revistas cobrindo “uma variedade de temas, da saúde ao automobilismo”, sendo o Apple News+, afirma Roger Rosner, Vice-Presidente de Apps, “o único local onde é possível encontrar todas as revistas num único local”.

O presidente de aplicações da Apple, Wyatt Mitchell, revela que os conteúdos disponibilizados pelas revistas serão preparados especificamente para a Apple News+, com capas em vídeos, infogramas e índices interativos.

“O design é uma parte tão importante das revistas que queríamos dar a cada revista a possibilidade de mostrar a sua própria essência”, explica Wyatt Mitchell, mostrando como o formato dos artigos se altera dependo do dispositivo, do ecrã de um iPhone para o de um iPad. “É a melhor ferramenta de leitura de revistas de sempre”.

A partir da app original da Apple News será disponibilizado um sistema de sugestões, que disponibiliza edições completas das revistas ou artigos individuais sobre o mesmo tema baseados nos interesses de cada leitor. As revistas podem ser descarregadas para leitura offline. Roger Rosner anuncia que serviços de notícias digitais, como o The Skimm ou o The Verge, e dois jornais — o LA Times e o Wall Street Journal — poderão ser subscritos no Apple News+.

Roger Rosner explica que no Apple News os anunciantes não poderão seguir os hábitos de leitura dos utilizadores, e que os serviços de recomendações serão desenvolvidos. A subscrição individual custaria 8 mil dólares por ano. O Apple News+ custa 9,99 dólares por mês, podendo ser partilhado com toda a família sem custos adicionais. O AppleNews+ está já disponível com a nova atualização do iOS e o primeiro mês é gratuito. O serviço está disponível apenas nos EUA e no Canadá (incluindo mais 30 revistas e o jornal The Star), mas espera chegar ao mercado europeu (no Reino Unido) ainda este ano.

*Em atualização

