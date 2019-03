Maioria dos portugueses não deverá votar nas eleições europeias

As eleições europeias continuam a ser pouco célebres entre os portugueses, que desde logo desconhecem a data agendada para eleger os seus representantes ao Parlamento Europeu.

É uma das conclusões da sondagem da Aximage para o Correio da Manhã e o Negócios: a maioria dos portugueses (49,6%) continua sem saber que as europeias estão marcadas para o próximo dia 26 de maio.

Com todos os cabeças-de-lista já formalmente anunciados, o social-democrata, Paulo Rangel, ganha em notoriedade em relação ao cabeça-de-lista do PS, Pedro Marques, com 24,7% e 23,5% respetivamente.

Porém, as intenções de voto mostram resultados diferentes. Entre os inquiridos que admitem ir às urnas, o PS lidera as intenções de voto, com 34,1%, valor já registado em fevereiro. Logo a seguir, surge o PSD, que se aproxima agora dos socialistas, com 29,1% (ganhando assim mais de quatro pontos percentuais).

A terceira força política mais votada é a aliança entre PCP e Verdes, que sobe quase um ponto para com 9,2%. Já Bloco de Esquerda e CDS reunem cerca de 7% dos votos; Aliança e PAN surgem quase empatados com cerca de 2% das intenções de voto.

A sondagem da Aximage publicada esta segunda-feira refere ainda números preocupantes no que toca à abstenção, no entanto, longe de serem surpreendentes quando se fala em eleições europeias. A maioria dos portugueses (55,5%) refere que não deverá dirigir-se às urnas no dia 26 de maio.

