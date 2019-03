Molho (picante) salva homem de morrer atropelado

A acção teve lugar na Florida, mais precisamente em Winter Heaven. Emmanuel Akowuah, de 77 anos, estava estacionado no seu veículo, acompanhado pela sua mulher, em frente a um restaurante da cadeia Taco Bell. Quando fez menção de arrancar de forma tão viril quanto a sua idade lhe permitia, Akowuah engrenou a marcha-atrás, o que num carro automático corresponde a “reverse”, a que os construtores de automóveis fazem corresponder a letra R, só para evitar confusões. E foi esse o drama, ou quase.

A confusão que se seguiu ao arranque foi devida ao facto de a letra R ser muito parecida à D – exclusivamente na opinião de Akowuah –, que se refere a Drive, o que em linguagem de caixa automática é sinónimo de andar para a frente, ou seja, primeira velocidade e seguintes.

Vai daí, quando Emmanuel Akowuah engrenou o D em vez do R e acelerou de forma decidida, como se a sua vida dependesse disso, o Nissan X-Trail (que nos EUA é conhecido como Rogue) deu um salto para a frente.

Car jumps curb at Taco Bell on 3rd St in Winter Haven. No injuries to 77 yr-old driver or passenger, customers or workers. Building has significant damage. pic.twitter.com/FSeLSL82lA

