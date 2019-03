Morreu Scott Walker, uma das mais enigmáticas figuras da história do rock

Morreu Scott Walker, considerado um dos mais inovadores compositores do século XX. Tinha 76 anos. A causa da sua morte ainda não é conhecida.

A notícia foi avançada esta segunda-feira pela editora do músico britânico, 4AD. “É com grande tristeza que anunciamos a morte de Scott Walker”, pode ler-se na nota publicada pela editora. “Durante meio século, o génio do homem nascido sob o nome Noel Scott Engel enriqueceu as vidas de milhares [de pessoas], primeiro como um terço dos The Walker Brothers e depois como artista a solo, produtor e compositor de uma originalidade inflexível.”

Scott Walker chegou à fama em meados dos anos 60, quando fazia parte da banda Walker Brothers, enveredando depois pelos álbuns a solo, como a série de discos Scott I a Scott IV, considerados, segundo o Guardian, alguns dos álbuns pop “mais aventureiros e barulhentos da época”. O seu trabalho mais recente foi a música composta para o filme Vox Lux, com Natalie Portman.

“De ídolo adolescente a ícone cultural, deixa um legado de música extraordinária para as gerações futuras; letrista brilhante com uma voz comovente, foi um dos mais reverenciados inovadores na ponta da lança da música criativa, cuja influência sobre muitos artistas foi amplamente reconhecida”, escreve a mesma nota da 4D sobre a morte de Walker.

Scott Walker nasceu em Hamilton, em Ohio, em 1943, e cresceu na Califórnia. Segundo a BBC, o músico influenciou cantores como David Bowie e Jarvis Cocker. Foi “uma das mais enigmáticas figuras” da história do rock.

O vocalista dos Radiohead, Thom Yorke, citado pelo Guardian, descreve Walker como “uma enorme influência para os Radiohead” e para si, que lhe mostrou como usar a sua “voz e palavras”.

