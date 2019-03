Nintendo pode lançar dois novos modelos da Switch ainda este ano

Uma consola Switch com mais potência focada nos jogadores mais exigentes e uma mais compacta a pensar na portabilidade. Estes são os modelos da consola híbrida — que é doméstica e portátil e tem sido um sucesso em todo o mundo — que a empresa japonesa Nintendo deve lançar já no verão, avança o The Wall Street Journal.

O modelo mais potente da nova Switch não vai ter a capacidade dos principais rivais, a PS4, da Sony, e a Xbox One, da Microsoft, garante o mesmo meio. Estas empresas, à semelhança do que a Nintendo pode agora fazer, também já lançaram versões com mais capacidade de potência, como a PS4 Pro, ou mais compactas, como a Xbox One S, que continua a permitir jogar os jogos atualmente disponíveis.

Contudo, uma fonte do jornal afirma que é errado pensar que o modelo mais potente será uma estratégia semelhante à que a Sony utilizou com a PS4 Pro, que permite jogar títulos da PS4 normal em 4K. Já a versão mais compacta deve estar focada na portabilidade — não será vendida com a dock necessária para conectar o dispositivo a uma televisão.

Com estes novos modelos da Switch, a Nintendo pode abdicar de algumas funcionalidades introduzidas na consola híbrida em 2016, como os comandos com sensores de vibração de alta definição. Em 2014, a Nintendo já lançou um modelo revisto de uma consola que tinha no mercado, a 3DS, pelo que não seria a primeira vez que a empresa japonesa manteria a possibilidade de jogar os títulos que tem disponíveis, tendo novas consolas no mercado.

Desde que foi lançada em 2016, a Nintendo Switch vendeu mais de 34 milhões de consolas. Este aparelho permitiu à empresa japonesa recuperar dos resultados referentes à última consola, a WiiU, que não chegou aos meus números numa época em que concorria com a PS3 e a Xbox 360. Com a Switch, a Nintendo tem também batido recordes de vendas de videojogos que tinha tido anteriormente com a Wii, uma das consolas da empresa que mais vendeu em todo o mundo.

