Portugal recebe a Sérvia e procura primeira vitória no apuramento para o Euro2020

A seleção portuguesa de futebol recebe esta segunda-feira a Sérvia, num jogo que está obrigada a vencer, sobretudo após o nulo caseiro com a Ucrânia, no grupo B de qualificação para o Euro2020.

Após o empate com os ucranianos, na sexta-feira, que marcou o início da defesa do título europeu, um resultado que não a vitória pode cedo complicar as contas de Portugal, que já sabe que tem pelo menos um lugar garantido no ‘play-off’, devido à boa campanha na Liga das Nações.

No quinto confronto da história entre as duas nações, é esperado que o selecionador Fernando Santos efetue algumas alterações no ‘onze’ inicial, sobretudo devido ao intervalo de apenas dois dias que houve entre os dois jogos, embora Cristiano Ronaldo seja presença certa.

João Félix, que saiu lesionado do último treino, está em dúvida, enquanto Gonçalo Guedes, que falhou o jogo com a Ucrânia, devido a gripe, poderá entrar nas contas do selecionador nacional.

Praticamente quatro anos depois, Portugal volta a receber a Sérvia no Estádio da Luz e um 2-1, como aconteceu no final de março de 2015, no apuramento para o Euro2016, deixaria a seleção nacional numa posição mais confortável, mesmo após o tal empate com a Ucrânia.

Portugal nunca perdeu qualquer duelo com a Sérvia, somando duas vitórias, nos últimos dois jogos, e dois empates.

O grupo B, composto por cinco equipas, é para já liderado pelo Luxemburgo, com três pontos, após a vitória sobre a Lituânia (2-1), enquanto Portugal e Ucrânia seguem com um, à frente da Sérvia, que ainda não se estreou, e dos lituanos.

Os dois primeiros classificados têm acesso direto à fase final do Euro2020, que pela primeira vez vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.

A partida frente à Sérvia está agendada para as 19h45 e será dirigida pelo polaco Szymon Marciniak.

