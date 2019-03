O PSI20, principal índice da bolsa portuguesa, caiu 0,35%, para 5.142,45 pontos, em linha com as principais europeias, com a Pharol a liderar as perdas e a desvalorizar quase 3%.

Dos 18 títulos cotados no índice, 14 encerraram em terreno negativo, com a Pharol a desvalorizar 2,86%, para 0,19 euros.

Os restantes quatro títulos — Ibersol, BCP, EDP e Galp Energia — encerraram a primeira sessão da semana com ganhos.

