Segundas habitações no mesmo concelho arriscam a pagar mais IMI

Os cidadãos que tiverem uma habitação secundária inscrita nas Finanças, e que esteja vazia há mais de um ano, no mesmo concelho arriscam-se a pagar mais IMI.

A alteração está estabelecida num diploma já aprovado pelo Governo em Conselho de Ministros. Segundo noticia o Negócios, o executivo reviu os critérios para um imóvel ser considerado devoluto, o que pode implicar o pagamento de IMI a triplicar ou a sextuplicar caso os imóveis estejam devolutos há mais de dois anos e fiquem localizados em zonas de pressão imobiliária.

De acordo com o novo diploma, a que o mesmo jornal teve acesso, ficarão de fora do conceito de “devolutos” os imóveis que estejam integrados em empreendimentos turísticos, ou inscritos como estabelecimentos de alojamento local, e as habitações secundárias que não estejam localizadas no mesmo concelho onde mora o detentor do imóvel.

O diploma que estabelece estas novas regras revê assim os critérios para que um imóvel seja considerado devoluto, olhando para os consumos de água e eletricidade. Segundo estabelece a legislação, as câmaras têm anualmente acesso a uma lista dos imóveis que não tenham contratos de fornecimento ou que, tendo, registem consumos baixos, podendo assim identificar os prédios devolutos.

Neste contexto, o Governo vai definir o que são consumos baixos, estipulando para a água os que forem inferiores a 7m3 e para a eletricidade os que estiverem abaixo dos 35KwH.

A medida estabelece então que os prédios ou frações devolutos há mais de dois anos estão sujeitos a mais um agravamento no IMI anual, elevando a taxa ao sêxtuplo, podendo ir até 12 vezes a taxa normal do imposto. O pacote, que foi discutido em Conselho de Ministros a 14 de fevereiro, inclui também a criação do novo direito real de habitação duradoura.

