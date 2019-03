Sobrevivente de tiroteio em escola na Florida suicida-se. É o segundo caso numa semana

Em apenas uma semana, é a segunda morte por suicídio de sobreviventes do tiroteio numa escola de Parkland, na Florida, Estados Unidos. Segundo avançou este domingo a polícia local, um aluno da escola onde ocorreu o tiroteio em fevereiro do ano passado, a secundária Marjory Stoneman Douglas, morreu.

A identidade do jovem ainda não é conhecida, escreve o El Mundo. O que se sabe é que o aluno perdeu a vida na noite de sábado, e que as circunstâncias da sua morte estão a ser investigadas. Tudo apontará para um caso de suicídio.

O pai de uma adolescente de 14 anos que morrreu no tiroteio contou ao jornal Miami Herald que o jovem terá posto termo à vida com um disparo na cabeça.

Esta morte surge quase uma semana depois da morte de Sydney Aiello, outra sobrevivente do tiroteio levado a cabo por Nikolas Cruz, que provocou 17 mortos: 14 estudantes e três funcionários. Aiello tinha 19 anos e suicidou-se com um disparo na cabeça.

A jovem, que estaria na escola no dia do ataque, mas não no local concreto em que ocorreu o tiroteio, perdeu um dos seus melhores amigos no ataque. Segundo contou a sua mãe à CNN, Aiello foi diagnosticada com stress pós-traumático e sofreu o que é conhecido como a “culpa do sobrevivente”.

Depois de ter sido noticiada que mais um jovem sobrevivente do ataque a uma escola secundária da Florida morreu, um ex-estudante daquele estabelecimento — que depois do ataque se tornou numa das principais vozes pelo movimento por um maior controlo das armas — lamentou o sucedido.

How many more kids have to be taken from us as a result of suicide for the government / school district to do anything?

Rip 17+2 ????????

— David Hogg (@davidhogg111) March 24, 2019