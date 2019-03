Umtiti foi perfeito, Barkley levou os ingleses ao colo: França e Inglaterra marcam passo rumo ao apuramento

Portugal realizou esta segunda-feira o segundo jogo do apuramento para o Campeonato da Europa do próximo ano e à mesma hora que soou o apito inicial no Estádio da Luz também França e Inglaterra entravam em campo. Franceses e ingleses, que somaram ambos uma vitória no arranque da qualificação, conseguiram alcançar o segundo resultado positivo consecutivo sem grande esforço nem dificuldade e voltaram a ter protagonistas dignos de nota.

Comecemos pela seleção campeã do mundo. Os franceses receberam a sempre perigosa Islândia e golearam por 4-0 com quatro golos marcados por quatro jogadores diferentes. Umtiti abriu o marcador, Giroud fez o segundo, Mbappé também marcou e Griezmann fechou a conta já a cinco minutos do final. Depois da vitória imposta na passada sexta-feira à Moldávia (1-4), onde o avançado do Atl. Madrid foi o elemento em destaque na seleção francesa, desta vez foi Umtiti a assumir um papel preponderante na organização da equipa orientada por Didier Deschamps. Além do golo, o central do Barcelona não falhou um único passe dos 107 que tentou e teve 113 ações com bola, já para não falar das oito recuperações de posse que conquistou. Contas feitas no Grupo H e a França é líder com seis pontos, os mesmos que a Turquia, que também leva duas vitórias em dois jogos. A Albânia segue no terceiro lugar com três pontos, os mesmos que a Islândia, e Andorra e a Moldávia permanecem sem qualquer ponto conquistado.

???????? Na goleada francesa brilhou um "pilar" defensivo: Umtiti não só marcou como não falhou um único passe em 107 entregas, um registo anormal, em quantidade e eficácia ⭐️#FRAISL #EURO2020 #RatersGonnaRate pic.twitter.com/mbWBnsxi0D — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) March 25, 2019

✅ France & Turkey with 2 wins from 2 in Group H… Who will finish top? ????#EURO2020 pic.twitter.com/ofBKTJ0MqG — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) March 25, 2019

Na seleção inglesa, depois do hat-trick de Raheem Sterling que contribuiu em larga escala para a “chapa cinco” aplicada à República Checa na sexta-feira, desta vez Ross Barkley a brilhar contra Montenegro. Inglaterra voltou a golear, agora fora e por 1-5, e o médio do Chelsea não só bisou (igualando o número de golos que tinha até agora enquanto internacional, dois) como ainda assistiu Michael Keane para o primeiro golo da seleção de Gareth Southgate, apontado por Michael Keane. Harry Kane e Sterling, que leva já seis golos nos últimos quatro encontros com a seleção inglesa, também inscreveram o nome na ficha de jogo e Inglaterra somou uma vitória tranquila num compromisso em que até entrou a perder, com um golo do montenegrino Vesovic logo aos 17 minutos. No Grupo A, Inglaterra é líder isolada com seis pontos. Segue-se a Bulgária, com dois pontos, o Kosovo e Montenegro, ambos com um ponto, e por fim a República Checa, ainda sem qualquer ponto conquistado.

???? Sterling ???? 6 goals in his last 4 England games ????????????#EURO2020 pic.twitter.com/F4Gy5PMB7f — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) March 25, 2019

Nos outros jogos desta segunda-feira, a Turquia goleou a Moldávia (4-0), o Kosovo empatou com a Bulgária (1-1), o Luxemburgo perdeu em casa com a Ucrânia (1-2), num jogo a contar para o grupo de Portugal, e a Albânia foi a Andorra vencer de forma inequívoca (0-3).

???? RESULTS ???? Performance of the night? ???? ???? France, England & Turkey cruise to victory

✅ Portugal and Serbia play out draw

???? Kosovo get first-ever EURO qualifying point#EURO2020 pic.twitter.com/kUY909gh4V — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) March 25, 2019

