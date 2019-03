Esposende. A28 cortada nos dois sentidos devido a incêndio florestal

A A28 está cortada nos dois sentidos, em consequência de um incêndio em Esposende, confirmou ao Observador fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

A via foi cortada logo ao início da manhã, devido ao avanço do incêndio florestal que deflagrou às 6h10, na localidade de Curvos, no concelho de Esposende. O trânsito encontra-se cortado entre os nós de Esposende e Antas.

No local estão 44 operacionais da GNR e dos Bombeiros de Amares, Barcelos, Barcelinhos, Famalicão, Fão e Viatodos, acompanhados por 13 viaturas e um helicóptero da Proteção Civil.

