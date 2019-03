Boeing 737 aterra de emergência na Florida

Um avião Boeing 737 Max — o mesmo modelo que se despenhou na Etiópia e na Indonésia — da companhia americana Southwest aterrou de emergência em Orlando, no estado norte americano da Florida esta terça-feira, avança o CNBC. Não havia passageiros a bordo.

De acordo com o CNBC, a equipa da Southwest Airlines Boeing declarou a emergência logo após partir do aeroporto de Orlando, pelas 14h30 locais (18h30 em Portugal) com destino à California, comunicou fonte da Administração Federal de Aviação — a entidade governamental que regula a aviação civil nos Estados Unidos. A mesma fonte adiantou que o avião não trazia passageiros a bordo, que o caso está a ser investigado e que não estará relacionado com os problemas já reportados neste modelo de avião.

(Artigo em atualização)

