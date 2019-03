Centeno: “Nunca em tão pouco tempo houve um reforço tão significativo das verbas para a saúde”

Mário Centeno esteve esta terça-feira à noite no Jornal da Noite da SIC. Em entrevista, o ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo defendeu que ao contrário do que tem sido apontado pelos críticos, o Governo tem investido nos serviços públicos, em especial no Serviço Nacional de Saúde (SNS). “Nunca em tão pouco tempo houve um reforço tão significativo das verbas para a Saúde, são 1.300 milhões de euros anuais que no final da legislatura vão estar colocados na saúde, com mais médicos, mais enfermeiros, mais 620 mil consultas nos centros de saúde.”

Houve um investimento nessas áreas que não existiu anteriormente. Durante 4 anos não se fez um investimento numa escola em Portugal.

Mário Centeno não tem ” a menor dúvida de que Portugal hoje é um país muito melhor do que era há três anos. Desde 2015, o conjunto de rendimentos de salários que as famílias portuguesas levam para casa ao fim do mês aumentou 8.100 milhões de euros. É um crescimento de 20%”, defendeu.

As deficiências com que Portugal se enfrenta em muitas áreas não vão ser todas resolvidas nesta legislatura. O que posso garantir é que muitas foram, que as verbas existiram para resolver inúmeros casos. Que persistam alguns? Não tenho dúvidas”, referiu.

O ministro das Finanças congratulou-se ainda com o resultado do défice de 2018, de 0,5% do PIB: “O resultado de hoje reflete o que o governo implementou, não o [desempenho do] ministro das Finanças. Do ponto de vista económico e financeiro, este resultado é dos portugueses. Reflete o esforço de investimento das empresas e trabalhadores em Portugal”.

A justificação para a carga fiscal: menos desemprego, mais salários, mais impostos pagos

Mário Centeno lembrou que apesar do aumento de carga fiscal, os principais impostos ou baixaram — casos do IRS, IVA e IRC — ou mantiveram a taxa anterior, como foi o caso das contribuições sociais. Foram “outros impostos indiretos” que justificaram o aumento dos impostos pagos pelos portugueses, afirmou o ministro das Finanças.

Em 2018 há 3.300 milhões de euros a mais de salários pagos aos portugueses. As contribuições sociais cresceram 7,5%, o PIB cresceu 3,6%. Alguém que está desempregado não tem salário. Há três anos eram quase 600 mil [desempregados], hoje são menos de 300 mil. Há mais portugueses que levam para casa um salário e pagam contribuições sociais. Esta evolução excedeu a do PIB em 2018″, reconheceu.

Mário Centeno afirmou ainda que o Governo deixa “para o futuro” do país uma “estabilidade orçamental” que deve ser aproveitada pelos próximos executivos.

