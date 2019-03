Conor McGregor investigado por denúncia de crime sexual

O lutador irlandês Conor McGregor está a ser alvo de uma investigação da polícia irlandesa após ter sido acusado por uma mulher de “ataque sexual”. A acusação foi feita no passado mês de dezembro. Não é ainda claro se McGregor é acusado de abuso sexual, assédio sexual, violação ou outro crime de teor sexual. A notícia é avançada pelo jornal The New York Times, que cita informações de “quatro pessoas próximas da investigação”.

Em janeiro deste ano, McGregor foi detido para ser interrogado pelas autoridades irlandesas, tendo sido posteriormente libertado. O lutador não foi oficialmente acusado, pelo menos ainda, mas está mesmo a ser alvo de uma investigação.

A notícia surge poucas horas depois do lutador ter anunciado a reforma dos combates da Ultimate Fight Championship, conhecida como UFC: “Desejo felicidades a todos os meus antigos companheiros que prosseguem na competição. Agora, vou juntar-me aos lutadores que já estão nesta aventura da reforma”, referiu o lutador já esta terça-feira.

McGregor, de 30 anos, popularmente conhecido como The Notorious, é um dos lutadores mais famosos da MMA, mas não vence desde novembro de 2016, quando derrotou Eddie Alvarez e se tornou o primeiro membro do UFC a deter dois cinturões de categorias diferentes em simultâneo.

No ano seguinte, 2017, o irlandês perdeu o único combate que fez frente ao pugilista norte-americano Floyd Mayweather, antes de regressar pela última vez na UFC, em outubro de 2018, após uma paragem de cerca de dois anos, tendo sido superado pelo russo Khabib Nurmagomedov. Após o combate, McGregor envolveu-se em confrontos com a comitiva do adversário, que resultaram numa suspensão da competição por seis meses e numa multa de 50 mil dólares (cerca de 44 mil euros).

