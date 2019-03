Do Facebook à Apple. As histórias de quem decidiu sair de projetos que se tornaram milionários

Há quem diga que foi por falta de sorte. Outros que foi por excesso de zelo ou falta de visão. E há quem admita a falta de talento. Os motivos são muitos, mas o resultado é o mesmo: tomaram a pior decisão possível no dia errado, à hora errada, diz o El País. Estas são as histórias de quem participou em projetos históricos — alguns até os fundaram –, mas que acabou por abandoná-los, por não lhes reconhecer valor. Desde a Apple, passando pelo Facebook ou por Star Trek, houve mesmo quem não aguentasse a pressão e acabasse por pôr fim à vida.

Joe Green: o provável parceiro de Zuckerberg que preferiu ser leal ao pai

Estávamos em 2003 e era Joe Green companheiro de quarto do franzino Mark Zuckerberg, algures num dormitório da universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América. Eram ambos talentosos e partilhavam a paixão por computadores e programação. Nesse mesmo ano, nascia o primeiro “filho” da dupla: o site Facemash. Tratava-se de uma rede social fechada apenas aos alunos da universidade e na qual se avaliava a beleza de cada aluno de Harvard, através de fotos da cara de cada um. O projeto não correu como esperado.

A direção da universidade soube da iniciativa e ameaçou suspender Zuckerberg e Green, que tiveram de eliminar o site. Mas nem isso os demoveu. Tinham de arranjar outro projeto e Green sabia qual era o ideal: uma rede social centrada na política. Zuckerberg achava ter uma ideia melhor. Essa mesmo, o atual Facebook. Joe Green concordou e esteve para embarcar na ideia, mas… o pai pediu-lhe que se afastasse de Zuckerberg depois da primeira experiência perigosa, recomendando ao filho que seguisse a carreira política. Green aceitou.

Mark Zuckerberg acabou por avançar para o Facebook sem o seu colega de quarto. Ainda lhe ofereceu uma percentagem do projeto — percentagens essas que valeriam agora milhões de dólares –, mas Green recusou sempre. Apesar disso, a vida acabou por não lhe correr mal: seguiu a carreira política, participando na campanha eleitoral do democrata John Kerry das presidenciais americanas de 2004 e, depois, até deu uma “perninha” ao projeto do amigo: Green cofundou a iniciativa Causes, uma plataforma solidária online, que foi uma das primeiras 10 aplicações da história do Facebook.

Jeffrey Hunter: entre a esposa e o estrelato espacial, ele escolheu a esposa (por pouco tempo)

Em 1966, tudo corria bem na vida de Jeffrey Hunter: cumpria o seu sonho de ser ator de televisão e cinema; interpretara Jesus Cristo em O Rei dos Reis — naquela que é considerada a melhor representação cinematográfica do profeta; conseguira o papel de capitão da lendária Enterprise em Star Trek; e tinha um casamento feliz.

Depois de conseguir o papel de Christopher Pike, capitão da nave Enterprise no episódio piloto de Star Trek, terá sido a sua esposa, Joan Bartlett, a convencer Jeffrey para desistir da “aventura espacial”. Para Joan, a série era “horrível e fraca” e não suficientemente grande para as aspirações de Hunter. Quando o canal NBC convidou o ator para um novo episódio, Jeffrey “bateu com a porta” e recusou. A sua personagem acabaria por ser transformada no Capitão James T. Kirk, representado então por William Shatner, que o fez durante três temporadas e 80 episódios, tornando-se um ícone da cultura pop.

Uma prova de amor de Jeffrey, mas… por pouco tempo. Apenas um ano depois de recusar o papel, o ator divorciou-se de Joan Bartlett, depois de um casamento de 10 anos. Acabou por começar a viver uma vida de dependências e de abusos de álcool, perdendo tudo. Em 1969 acabaria encontrado em casa sem vida. As causas da morte foram atribuídas a uma queda, mas a sua enteada defendeu que teria sido assassinado.

Ronald Wayne: co-fundou a Apple, mas… 800€ dão sempre jeito

Um exemplo claro da resiliência que se deve ter quando se monta uma empresa. Ronald Wayne não a teve, mas as justificações são plausíveis. Já lá vamos. Por agora viajemos até abril de 1976. Wayne junta-se a dois homens, de seus nomes Steve Jobs e Steve Wozniak. Os nomes não lhe são estranhos, pois não? Fundaram nessa altura, os três, a famosa Apple. Até foi Ronald quem desenhou o primeiro logótipo da empresa e que escreveu o manual da Apple I. Tudo parecia bem encaminhado, até que Ronald Wayne decidiu sair.

A moeda de troca? Vendeu os 10% por… 800 dólares. Hoje, 10% da Apple valeriam cerca de 88 mil milhões de dólares. Wayne já falou várias vezes sobre o assunto — aliás, ficou famoso por este motivo — e diz que não está arrependido pelo sucedido. Na sua autobiografia, “Aventuras de Um Fundador da Apple”, Wayne diz que a sua idade e experiência de vida pesaram. Na altura, Wayne tinha já 40 anos e vinha de uma série de investimentos fracassados. Quando viu Steve Jobs a pedir um empréstimo de 15 mil dólares hesitou sobre o potencial do projeto e acabou por sair.

Hoje vive em Las Vegas, dedica-se ao colecionismo e à filatelia e vive apenas com rendimentos provenientes da segurança social.

Roy Raymond: da ideia inovadora à triste morte

Em 1977, Roy Raymond decidiu reinventar a forma como as peças de roupa interior femininas eram vendidas. Montou uma pequena loja em Palo Alto, na Califórnia. O conceito era apostar num espaço semelhante a uma mercearia e muito virado para o público masculino. Foi assim que nasceu a Victoria’s Secret. Passados cinco anos, o projeto estava a descolar para altos voos. Tão altos que em 1982 o empresário têxtil Leslie Wexler lhe ofereceu 1 milhão de euros para comprar o conceito e a marca. Roy aceitou. E foi a partir daí que a Victoria’s Secret chegou ao céu. Sem Roy.

A empresa faturou e — ao contrário de Wayne com a Apple — Raymond sempre demonstrou grandes ressentimentos para com a decisão tomada. Todos os seus negócios seguintes fracassaram. Acabaria, depois, por divorciar-se da mulher. Em 1993, subiu à ponte Golden State, em São Francisco e atirou-se ao mar. Suicidou-se. Tinha 46 anos.

