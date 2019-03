“Era o meu melhor amigo.” As reações à morte de João Vasconcelos

Políticos e empreendedores que se cruzaram com João Vasconcelos falam sobre a vida do ex-secretário de Estado da Indústria, que morreu na noite desta segunda-feira na sequência de um ataque cardíaco. Aquele que foi também diretor executivo da Startup Lisboa, da Associação para a Inovação e Empreendedorismo de Lisboa, de 2011 até 2015, tinha 43 anos.

“Tinha um sentido de humor fantástico e é desse amigo que vou sentir falta”

Manuel Caldeira Cabral, ex-ministro da Economia, lembra ao Observador o “amigo” João Vasconcelos, descrevendo-o como uma “pessoa muito dedicada às suas causas e ideias”. “Destacou-se muito no trabalho com as startups e com a inovação. Empenhou-se muito em lançar para a frente uma economia moderna e esse legado ficou”, acrescenta.

No trabalho tinha uma enorme paixão e uma enorme entrega, sempre a trabalhar por muitas horas e com muito entusiasmo e pondo o coração em tudo”, disse ainda o ex-ministro.

Caldeira Cabral, que foi ministro da Economia quando João Vasconcelos era secretário de Estado da Indústria, no Governo de António Costa, conta como os dois ficaram amigos: “Quando o convidei para o ministério não tínhamos grande proximidade pessoal, mas tornou-se um amigo. Muito leal e muito divertido, tinha um sentido de humor fantástico e é desse amigo que vou sentir falta”.

“Era muito pragmático e com características humanas fantásticas”

Jorge Seguro Sanches, ex-secretário de Estado da Energia, diz estar “chocado”. Ao Observador recorda a “visão fantástica” que João Vasconcelos tinha sobre o empreendedorismo e o desenvolvimento do país. “Era muito pragmático e com características humanas fantásticas.”

Homem “simples e simpático”, descreve, referindo o ambiente de trabalho que o ex-secretário de Estado proporcionava: “No gabinete dele trabalhavam todos em open space, ao contrário dos outros secretários de Estado que têm um gabinete fechado. Ele tinha uma sala em open space com a equipa toda. Não havia mais ninguém que fizesse isso”.

Sérgio Sousa Pinto: “Era o meu melhor amigo”

O Partido Socialista, em comunicado, expressa “o choque” e o seu “mais profundo pesar pela inesperada notícia” da morte “do nosso querido camarada” João Vasconcelos. “Um dos melhores quadros do nosso partido, onde desempenhou vários cargos, tendo atualmente assento na Comissão Nacional, tendo sido ainda secretário de Estado da Indústria do XXI Governo Constitucional”, lê-se ainda.

Todos os socialistas sentem muito dolorosamente esta imensa perda, para o partido e para Portugal, de alguém que ainda tinha muito para dar ao país, na luta por uma sociedade mais justa e moderna.

O PS lembra ainda aquele que diz ter sido “um dos maiores divulgadores e impulsionadores da economia digital e do apoio ao empreendedorismo em Portugal”.

A morte de Vasconcelos foi de tal forma inesperada que muitos dos socialistas mais próximos do antigo secretário de Estado não conseguem expressar mais do que choque. Ao Observador, Sérgio Sousa Pinto disse apenas: “Era o meu melhor amigo”. Outro deputado do PS, Fernando Rocha Andrade, também disse não conseguir falar neste momento.

Eurico Brilhantes Dias, também deputado do PS, escreve na respetiva conta de Facebook que João Vasconcelos “serviu o país”, que “está melhor porque ele cá passou”. “Ainda hoje de manhã — na manhã de Manila .- falei de como a Websummit era um momento único. De como esse era o momento para vir a Portugal e conhecer o nosso ecossistema de empreendedorismo e start ups. Uma marca única.”

“Era uma pessoa que transformava sonhos em realidade”

“Portugal tem tido poucos secretários de Estado da Indústria a sério. O João Vasconcelos foi um deles, foi um dos raros que teve esta visão. E o país a ele lhe deve o início deste ciclo de modernização da economia portuguesa — com a digitalização, o Web Summit, a Indústria 4.0. O João Vasconcelos foi um dos artífices disso”, diz António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), ao Observador.

Era uma pessoa que transformava sonhos em realidade. Se há marca que fica é esta: conseguir transformar sonhos em realidade. E ele era um fazedor, fazia com que as coisas acontecessem e Portugal precisa de pessoas assim.

“Eu dizia que ele era ‘um inquieto’. Liderou camiões para a ajuda à Síria e deveria estar a fazer o mesmo para Moçambique. Acima de tudo, é um amigo que parte muito cedo, demasiado cedo”, recordou ainda António Saraiva.

“O país precisa muito de jovens como o João Vasconcelos”

Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra, foi dos primeiros a reagir. No Facebook, lembrou “a alegria pela vida, dinamismo, curiosidade, capacidade de pensar de forma diferente e inovadora” do ex-secretário de Estado. “É difícil começar o dia com uma notícia destas. O país precisa muito de jovens como o João Vasconcelos”, rematou.

“Uma força da natureza”

Hermínio Loureiro, do PSD, fala “numa força da natureza” e diz-se “chocado” com a notícia desta terça-feira de manhã. Num post publicado no Twitter, descreve João Vasconcelos como “um empreendedor nato, um dos mais talentosos da sua geração”.

“Um secretário de Estado apaixonado por startups e por Portugal”

Também Paddy Cosgrave, fundador da Web Summit, já reagiu. Na conta de Twitter lamenta a morte de João Vasconcelos, o “secretário de Estado era muito apaixonado por startups e por Portugal”. “Ele fez muito para promover as startups de Portugal no palco do mundo. Vamos ter saudades suas”

Very sad to hear that João Vasconcelos has passed away. As minister he was so passionate about startups and Portugal. He did a huge amount to promote Portuguese startups on the world stage. We will all miss him. — Paddy Cosgrave (@paddycosgrave) March 26, 2019

