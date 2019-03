Facebook elimina mais de 2.600 páginas de informações falsas

O Facebook anunciou esta terça-feira que eliminou 2.632 páginas, contas e grupos suspeitos de ligações ao Irão, Rússia, Macedónia e Kosovo, acusando-os de difundir informações falsas para influenciar sentimentos políticos dos utilizadores.

A rede social apagou 1.907 páginas, grupos e contas do Facebook e do Instagram alegadamente ligadas à Rússia, 513 ligadas ao Irão e 212 ligadas à Macedónia e ao Kosovo, considerando-os “enganosos” e “inautênticos”.

De acordo com o chefe de segurança do Facebook, Nathaniel Gleicher, as páginas enganavam os utilizadores “sobre identidades e atividades” e partilhavam informações falsas publicadas sob a forma de notícia. As contas abordavam temas como as sanções impostas por Washington a Teerão, as tensões entre a Índia e o Paquistão e os conflitos na Síria e no Iémen.

Os números divulgados esta terça-feira surgem num momento em que a rede social enfrenta várias acusações que colocam em dúvida a moderação de conteúdos da plataforma, na sequência de um ataque a duas mesquitas em Christchurch, Nova Zelândia, que foi gravado e transmitido em direto no Facebook durante 17 minutos.

