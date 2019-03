Lançamento dos P30. Como a Huawei quer concorrer com os S10 da Samsung

A Huawei costuma ter notícias por dois motivos: problemas com 5G aliado a desconfiança política dos Estado Unidos da América e, também, pelos novos telemóveis. Este é o último caso. A segunda maior fabricante de smartphones do mundo só é ultrapassada pela Samsung. Nesta batalha pelo melhor dispositivo móvel, a Apple tem ficado de parte e, esta terça-feira, a Huawei está de novo em Paris (há um ano, com os P20, também foi aqui o lançamento), a anunciar os novos P30 e P30 Pro.

O evento começou com responsáveis de empresas de telecomunicações europeias, como a Vodafone ou a Orange, a salientarem o papel da Huawei e a “abertura da empresa”. Esta tática de comunicação tem sido utilizada na Europa numa altura em que a Huawei continua impedida de vender no Estados Unidos da América, dos países europeus alguns dos principais mercados da empresa.

Nestes telemóveis só a câmara é que não está debaixo do ecrã

Câmaras traseiras que captam mais cores do que a concorrência e bateria para mais de um dia. Os novos P30 e P30 Pro não vêm cheios de novidades. Contudo, com uma saliência mínima no topo do ecrã para a câmara frontal, nestes modelos não é só o sensor de impressões digitais que está debaixo do ecrã. Richard Yu, presidente executivo da empresa, divulgou que a coluna para se ouvir as chamadas está debaixo do ecrã e utiliza uma tecnologia acústica para ouvir o som.

O principal destaque dado à tripla câmara traseira, que no modelo Pro tem uma lente quadrada para melhores resultados de fotografia, foi na capacidade destes modelos tirarem fotografias em ambientes bastante escuros. Esta característica, que já tinha sido enaltecida no Mate 20 Pro, foi melhorada nestes modelos. A Huawei afirma que nestes modelos é possível fazer zoom digital a centenas de metro de distância com resultados bastante nítidos.

Sem muitas novidades além das melhorias na qualidade da câmara, a Huawei dedicou grande parte do evento a comparar diretamente o P30 Pro aos aparelhos topo de gama da Samsung e da Apple, os principais concorrentes no mercado. Num dos momentos, apagou as luzes do pavilhão em Paris onde está a fazer a apresentação para afirmar que o novo modelo consegue captar melhores imagens em ambientes muitos escuros devido aos sensores traseiros.

Depois de ter lançado no mercado um telemóvel Mate 20 Pro com ecrã de canto a canto, que foi o melhor smartphone do ano de 2018, é difícil perceber como é que esta empresa chinesa vai inovar. Apesar de os modelos P serem, tradicionalmente, os ‘quase topo de gama’ atrás dos Mate, estes costumam mostrar novidades da empresa por esta altura do ano.

Com a Samsung a ter mostrado, em fevereiro, os novos S10, com um furo no ecrã e baterias que fazem com que a Huawei deixe de ser a líder indiscutível nesta área, a empresa não teve muita margem de manobra para inovação para este evento (o 5G e telemóveis dobráveis já foram novidade no Mobile World Congress, em fevereiro).

Os novos P30 vão continuar a manter a saliência no topo do ecrã para a câmara frontal, como o iPhone X, mas num tamanho muito mais reduzido. Não é um design tão deslumbrante como os S10, mas é o o suficiente para a Huawei afirmar que tem das maiores percentagem de ecrã tátil para os utilizadores. O ecrã do P30 tem 6,1 polegadas, e o do P30 Pro tem 6,47.

Em relação ao Mate 20, não há melhorias no processador, que é igual ao deste último modelo, mas na câmara fotográfica a Huawei apresentou lentes tripla leica de ultra-qualidade e com novas características, muito provavelmente para combater com a melhor característica da concorrência: a grande angular (tirar fotografias com um ângulo de visão superior ao da visão humana).

Apesar de os telemóveis dobráveis serem o último grito da empresa — e não, não é pelo preço de 2300 euros que vai ter o Mate X —, não se esperam novidades flexíveis neste evento. Contudo, e à semelhança de outras lançamentos da chinesa, devem também ser apresentados novos wearables (tecnologia que se veste), como smartwatches e auriculares para concorrer com os gearbuds da Samsung e os AirPods da Apple.

*O Observador está em Paris, no evento de lançamento dos P30, a convite da Huawei.

