Mais um ‘leak’: detalhes sobre episódio de “A Guerra dos Tronos” circulam na internet

A popularidade de “Guerra dos Tronos” (título original: “Game of Thrones”) é tanta que qualquer notícia de relevo sobre a série provoca um pequeno abalo sísmico na internet e nas redes sociais. Foi isso que aconteceu em janeiro, quando a produtora norte-americana e plataforma de streaming HBO, que também transmite a série em Portugal, divulgou um teaser e anunciou a data de início de exibição da última temporada, 14 de abril.

Esta segunda-feira, as redes sociais voltaram a ser agitadas por uma notícia sobre “Guerra dos Tronos”, esta certamente menos do agrado dos seus produtores. Um utilizador do Reddit terá divulgado nesta rede vários detalhes e spoilers sobre o primeiro episódio da próxima (e última) temporada da série, refere o jornal espanhol El Mundo. O utilizador em questão terá tido acesso a um “vídeo no Youtube com detalhes sobre o dito episódio, que só ficou na plataforma durante alguns minutos por motivos de direitos de autor”, acrescenta o jornal. O jornalista Chris Mandle, que colabora com o The Guardian, corroborou a informação no Twitter. Desconhece-se para já a fiabilidade das informações reveladas.

Via Reddit, it sounds like the first episode of Game of Thrones S8 has leaked online — Chris Mandle (@chris_mandle) March 22, 2019

Após a divulgação do primeiro vídeo, multiplicaram-se as reações e novos vídeos com possíveis spoilers sobre o próximo episódio da série, que terá como título “Crypts of Winterfell”. Os vídeos que se seguiram já foram removidos pelo mesmo motivo — direitos de autor — mas um texto com detalhes sobre o episódio continua online. O texto “especifica reencontros entre determinadas personagens, conversas e ações” que constam do dito episódio, o primeiro da última temporada da série vencedora de 47 prémios Emmy, inspirada por uma saga de romances fantásticos de George R. R. Martin.

A maioria dos fãs da série parece não ter gostado assim de ser confrontada com spoilers, como se pode ver pelas publicações abaixo.

So apparently there’s Game of Thrones Season 8 Ep 1 leaked three weeks prior to its Release. How does @HBO Let that happen? They're spoilers everywhere. Stop this Madness, Would not let anyone ruin it, Ffs. pic.twitter.com/b4MnpmgGc1 — N. Ayy (@nosh_i) March 23, 2019

Game of Thrones details have apparently leaked online and fans are furious https://t.co/govCo924a8 pic.twitter.com/i1Mk4dZKOC — The Independent (@Independent) March 25, 2019

Apparently the 1st episode of game of thrones got leaked ???? — JackieLantern91 (@JLantern91) March 22, 2019

