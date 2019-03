Operações com MB Way triplicaram no primeiro trimestre de 2019

O número de operações realizadas com MB Way no primeiro trimestre deste ano ultrapassou 10,3 milhões, tendo triplicado face ao mesmo período de 2018 indicou esta terça-feira a SIBS, entidade gestora do Multibanco.

Em comunicado, a SIBS salienta que a tendência de crescimento observada desde o início deste ano fez com que o número de operações registadas tivesse superado em 16% as que foram contabilizadas no último trimestre do ano passado, apesar de este abranger o período do Natal e eventos como a Black Friday e outros dias especiais mais apelativos ao consumo.

A MB Way, aplicação para telemóveis que permite efetuar compras, pagamentos ou transferências de dinheiro sem ser necessária a utilização física de cartões de débito e de crédito, tem atualmente mais de 1,25 milhões de utilizadores. Estes utilizadores, afirma a SIBS, fazem mais de 3,5 milhões de operações por mês, número que confirma “a preferência dos portugueses por pagamentos móveis e imediatos”.

O comunicado em que a entidade que gere a rede Multibanco avança estes dados foi divulgado depois de, na sua edição de hoje, o jornal Público, ter publicado uma notícia que refere que o anúncio da criação de comissões está a travar o número de operações através do MB Way.

“O crescimento é verificado na generalidade de operações disponíveis no MB Way, sejam compras ou transferências, as operações preferidas pelos utilizadores”, refere ainda a SIBS.

E acrescenta que “também não se verifica uma redução do número de comerciantes aceitantes, que ascendem em 85 mil, continuando a serem comunicadas novas insígnias aceitantes”. Neste contexto dá o exemplo de uma cadeia que recentemente integrou este tipo de pagamentos em mais de 200 lojas.

