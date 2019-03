Bayern de Munique bate cláusula de rescisão para contratar Lucas Hernández

O clube alemão Bayern de Munique anunciou esta quarta-feira na sua página da internet a contratação do futebolista Lucas Hernández por 80 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão do defesa dos espanhóis do Atlético de Madrid.

O internacional francês vai juntar-se aos ‘bávaros’ no dia 30 de junho para cumprir contrato até 2024.

“Estou muito satisfeito por termos conseguido contratar Lucas Hernández, um dos melhores defesas do mundo e atual campeão mundial”, afirmou o diretor desportivo do Bayern, Hasan Salihamidzcic, acrescentando que o defesa “vai prolongar a tradição dos jogadores franceses na história do Bayern”.

Depois de realizar exames médicos no Atlético de Madrid, foi encontrada uma lesão nos ligamentos do joelho direito, pelo que o jogador francês passará por uma intervenção cirúrgica.

O médico do Bayern Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, no entanto, disse que Hernández vai estar disponível para o arranque da próxima temporada.

A contratação de Lucas Hernández passa a ser a mais cara da liga alemã, ultrapassando os 43 milhões pagos pelo Wolfsburgo ao Schalke 04 por Julian Draxler, na temporada de 2015/2016.

