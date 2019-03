Criança de 9 anos terá sofrido abusos sexuais por colegas da escola da mesma idade em Gondomar

As autoridades estão a investigar a denúncia de uma criança de nove anos que terá sofrido abusos sexuais por três colegas da escola, da mesma idade, em Gondomar, noticia esta quarta-feira a TVI.

Segundo aquela estação de televisão, os abusos terão acontecido na segunda-feira da semana passada, mas só nesta terça-feira é que o menor contou o sucedido ao pai, que apresentou de imediato queixa na GNR de Gondomar.

De acordo com o relato da criança referido pela TVI, o menor encontrava-se na escola quando três colegas, da mesma idade, o arrastaram para o interior de uma sala, onde o obrigaram a despir-se.

Foi nesse momento que os três menores terão dado início às agressões de índole sexual.

A denúncia, feita nesta terça-feira na GNR, foi encaminhada para o Tribunal de Família e Menores. A criança foi levada ao Instituto de Medicina Legal do Porto para ser submetida a perícias que vão permitir aferir a veracidade do relato do menor.

