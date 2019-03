“É o que se vê. Toda a gente tem o seu conteúdo”, responde Conan Osíris sobre a carta de Roger Waters a televisão israelita

Conan Osíris está em Israel para gravar o postal português do festival da Eurovisão de 2019, que este ano se realiza em Telavive, e aproveitou para dar uma entrevista à KAN, televisão pública israelita. Entre algumas perguntas sobre a sua música “Telemóveis”, o cantor não escapou a duas questões relativas ao conflito israelo-palestiniano e toda a polémica que se está a gerar em volta da localização do festival.

Sobre a carta que o músico e ativista britânico Roger Waters enviou a pedir para que não compareça ao evento como forma de demonstrar solidariedade com a Palestina, o cantor português mostrou-se pouco confortável com a questão e não quis alongar-se muito com o tema. Revirou os olhos, suspirou, inclinou a cabeça e disse: “É o que se vê. Toda a gente tem o seu conteúdo, certo?”

Roger Waters usou as contas de Instagram e de Facebook para contar aos fãs que enviou “uma carta pessoal ao jovem e talentoso cantor português” Conan Osiris, pedindo-lhe que opte por “erguer a voz pela vida e contra a morte” — não comparecendo no Festival da Eurovisão em Israel. O ex-vocalista dos Pink Floy pediu-lhe ainda para ser “o” finalista que fará a diferença — “que tem amor suficiente no coração para se erguer” e que “será lembrado por se ter colocado do lado certo da história, o do amor, da paz verdadeira e da justiça”.

Ainda sobre o conflito entre Israel e Palestina, Conan foi questionado sobre o agravamento da situação, mas o músico confessou: “Não sou uma pessoa muito de notícias”. E acrescentou porquê: “nem sequer tenho uma televisão em casa”. A música “Telemóveis”, explicou, tem a ver com o sentir saudade de alguém que já morreu. “Parti o telefone a ligar para o céu. Tem a ver com a saudade. (…) No fim da história, eu digo que que a saudade está morta porque fui eu que a matei com uma flecha”, referiu.

Vi muitas reações onde as pessoas sentem as emoções as emoções ainda antes de traduzirem as letras. Se eles sentem o sentimento que queria passar na música, então é perfeito”, acrescentou ainda Conan Osíris ao canal israelita.

O festival da Eurovisão realiza-se entre os dias 14 e 18 de maio deste ano em Israel. Portugal vai participar na primeira semi-final do festival, no dia 14.

