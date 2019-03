Galerias Romanas da Rua da Prata voltam a abrir ao público este fim de semana

As Galerias Romanas da Rua da Prata, escondidas na Baixa de Lisboa, vão voltar a abrir ao público durante esta sexta-feira, sábado e domingo, das 10 às 19h. Como já manda a tradição, estas galerias abrem duas vezes por ano, na primavera e no outono. Ao todo, são esperados mais de três mil visitantes em três dias.

Este ano, além das visitas regulares, serão ainda realizados percursos pedonais temáticos que têm início nas Galerias Romanas, datadas do século I, e terminam nos núcleos do Museu de Lisboa: Santo António, Teatro Romano e Casa dos Bicos. Além disso, haverá também visitas em Língua Gestual Portuguesa, devendo os interessados agendar a visita através do Serviço Educativo do Museu de Lisboa (217 513 256 ou através do email servicoeducativo@museudelisboa.pt).

As habituais longas filas voltaram a repetir-se e os bilhetes, que podiam ser adquiridos online e tinham um preço de dois euros, sendo gratuitos para as crianças com menos de 12 anos, já esgotaram. Os visitantes devem levar calçado e roupa confortável para uma visita que terá a duração de cerca de 25 minutos.

(Artigo atualizado às 17h20 com a informação de que os bilhetes já estão esgotados)

