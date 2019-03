Janelle Monáe atua no Super Bock Super Rock a 20 de julho

A cantora norte-americana Janelle Monáe vai atuar no festival Super Bock Super Rock, no Meco, em 20 de julho, noticiou esta quarta-feira a Blitz.

Monáe vai atuar no palco principal do festival, numa noite que conta com as atuações de Migos, Disclosure DJ Set e Profjam.

Pelo palco principal do Super Bock Super Rock vão passar também Lana Del Rey, The 1975, Jungle, Cat Power, Kaytranada, Christine and the Queens e Shame.

Também o vencedor do Festival da Canção deste ano, Conan Osiris, vai tocar no festival, no palco Somersby, no dia 18 de julho.

De acordo com a Blitz, esta será a quinta atuação de Janelle Monáe em Portugal, após a estreia em 2010 no Super Bock em Stock, a passagem pelas edições de 2011 e 2013 do Meo Sudoeste e ainda a atuação em 2014 no Vodafone Paredes de Coura.

O festival, que decorre entre 18 e 20 de julho na aldeia do Meco, tem bilhetes diários à venda por 60 euros. Um passe para os três dias custa 110 euros.

