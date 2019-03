Loures assinala 25 de Abril com concerto de Sérgio Godinho e monumento alusivo

Um concerto do cantor Sérgio Godinho e a inauguração de um monumento são algumas das iniciativas preparadas pelo município de Loures, no distrito de Lisboa, para comemorar o 45.º aniversário do 25 de Abril, foi esta quarta-feira anunciado.

Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da Câmara Municipal de Loures, Paulo Piteira (CDU), disse que a programação deste ano para comemorar o 25 de Abril será “muito intensa, diversificada e prolongada”.

“Nos últimos anos este é claramente o melhor programa e nem podia ser de outra maneira, porque no ano que fazemos 45 anos tinha de ser melhor do que no ano passado”, ressalvou.

O autarca referiu que o programa de comemorações arrancou no dia 19 de março, com exposições e mostras documentais, mas que o ponto alto da festa será na noite do dia 24 de abril, com a realização de um espetáculo musical em que participa o cantor Sérgio Godinho.

O espetáculo designado “Vozes ao Alto” decorre no pavilhão Paz e Amizade, a partir das 22h e junta, além de Sérgio Godinho, outros artistas como Rita Redshoes e o maestro António Saiote, ambos naturais do concelho de Loures, assim como resistentes antifascistas.

“Será um espetáculo assente na música, mas com uma forte componente visual, que visa proporcionar ao público uma experiência imersiva na história e nos valores e conquistas da revolução”, explicou Paulo Piteira.

Outro dos momentos altos desta comemoração realiza-se também no dia 24 com a inauguração de um monumento evocativo dos 45 anos do 25 de Abril de 1974, uma obra da autoria do escultor José Aurélio, que ficará colocada junto ao Parque da Cidade de Loures.

A programação inclui ainda a realização de ciclos de cinema, com a projeção de filmes e documentários alusivos à revolução, e a organização de provas desportivas.

“Haverá muito por onde escolher. Acima de tudo, dizer que para nós o 25 de Abril será sempre um dia de festa de rua e de participação popular”, concluiu.

Todos os concertos e atividades são gratuitos.

Continuar a ler